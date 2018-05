Drogen und Waffen in Wohnung einer 19-Jährigen entdeckt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - 60 Schlagringe, 15 Butterflymesser, ein Springmesser sowie verschiedene Drogen hat die Kriminalpolizei in der Wohnung einer 19-Jährigen in Magdeburg sichergestellt. Weil sie verdächtigt wurde, mit Drogen gehandelt zu haben, hatten die Beamten das Zuhause des Mädchens in der Lübecker Straße am Mittwoch durchsucht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Mädchen habe noch versucht, gemeinsam mit einem 16-Jährigen ein Teil der Drogen über die Toilette zu entsorgen. Dennoch fanden die Polizisten 60 Ecstasy-Tabletten, 90 Gramm Marihuana, drei Cannabispflanzen, Kleinstmengen an Kokain und Amphetaminen, diverse getrocknete psilocybinhaltige Pilze sowie 20 Kräutermischungen in der Wohnung.