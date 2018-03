Haftbefehl gegen Einbrecher erlassen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wittenberg (dpa/sa) - Gegen einen 34 Jahre alten Einbrecher aus Wittenberg hat ein Ermittlungsrichter Haftbefehl erlassen. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Der Mann war am Mittwoch nach einem Einbruch in einem Einfamilienhaus in der Lutherstadt festgenommen worden. In seinem Fahrzeug wurden Diebesgut, Tatwerkzeug und Betäubungsmittel sichergestellt. Nach der Verkündung des Haftbefehls am Amtsgericht Dessau-Roßlau kam der Täter ins Gefängnis.