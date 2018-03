Mann fährt Auto bei Flucht vor Polizei gegen Baum

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lützen (dpa/sa) - Auf der Flucht vor der Polizei ist im Burgenlandkreis ein Mann unter Einfluss von Drogen mit einem Auto gegen einen Baum geprallt. Der 36-Jährige sollte zunächst in der Nacht zu Mittwoch in der Nähe von Lützen kontrolliert werden, wie ein Polizeisprecher in Halle sagte. Das Auto habe kurz angehalten und der Beifahrer sei zu Fuß geflüchtet. Anschließend fuhr der 36-Jährige weiter, bis er mit dem Wagen von der Straße abkam und gegen einen Baum stieß. Laut Polizei stand der Mann unter dem Einfluss von Drogen und hatte keine Fahrerlaubnis. Außerdem war das Auto als gestohlen gemeldet worden. Der 36-Jährige wurde festgenommen. Den Beifahrer konnten die Beamten zunächst nicht finden.