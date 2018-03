Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lüneburg (dpa/lni) - Eine Tankstelle in Lüneburg ist am Sonntagabend überfallen und ausgeraubt worden. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, betraten zwei Unbekannte gegen 20 Uhr das Gebäude und bedrohten den Mitarbeiter mit einer Pistole. Sie hätten rund 500 Euro erbeutet. Die Räuber entkamen unerkannt.