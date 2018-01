Mordprozess gegen Zeitungsboten vor dem Urteil

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lüneburg (dpa/lni) - Der Mordprozess gegen einen Zeitungsboten nach dem blutigen Tod eines Kunden in Lüneburg nähert sich seinem Ende. Heute dürfte das Landgericht ein Urteil fällen, kündigte ein Sprecher an. Zuvor sollen Nebenklage und Verteidigung ihre Plädoyers halten. Der 42 Jahre alte Austräger soll im vergangenen April in Lüneburg einen 51-Jährigen vor dessen Haus mit mehreren Messerstichen getötet haben. Die Staatsanwaltschaft hatte am Dienstag eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes gefordert. Ob es bei der tödlichen Eskalation letztlich um die Zustellung des Wochenblattes gegangen sei, ließe sich nicht mehr feststellen, hieß es im Plädoyer der Anklage. Der Austräger hatte sich in einer von seinen Anwälten verlesenen Erklärung auf Notwehr berufen.