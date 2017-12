78-Jähriger stirbt an Straße: Haftbefehl gegen 44-Jährigen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck (dpa/lno) - Ein 78-jähriger Mann ist am frühen Morgen des 1. Weihnachtsfeiertages in Lübeck wahrscheinlich Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Er starb nahe einer Straßenkreuzung an schweren Verletzungen. Wenige Stunden später wurde Haftbefehl gegen einen 44-jährigen Mann erlassen - wegen des Verdachts des Totschlags. Er sei nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen dringend verdächtig, den Senior getötet zu haben, teilten Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Lübeck am Montagabend mit.

Das Opfer wurde am Montag obduziert. Der Mann starb trotz Reanimierung durch Rettungskräfte noch an der Straße. Aus ermittlungstaktischen Gründen könnten derzeit weder zu den Tatumständen noch zu den Ergebnissen der Obduktion Angaben gemacht werden, hieß es am Montagabend. Der Beschuldigte schweige zum Tatvorwurf.

Der Senior war nach Angaben der Ermittler wahrscheinlich am frühen Morgen gegen sieben Uhr auf dem Weg von seiner Wohnung in die Lübecker Innenstadt. Medienberichten zufolge starb er in der Nähe einer Spielhalle. Er habe zuvor Geld gewonnen und es könne sich um Raubmord handeln, hieß es in den Berichten, die sich auf Zeugen beriefen.

Die Polizei teilte mit, es gebe derzeit keine Hinweise, dass der Mann zuvor in einer Spielhalle gewonnen habe. Sie sucht dringend nach Zeugen, die gesehen haben, was passiert ist.