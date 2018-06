Verwirrte Frau bedroht Elfjährige mit einem Messer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Eine mit einem Messer bewaffnete Frau hat auf einem Spielplatz in Ludwigshafen ein elfjähriges Mädchen mit einem Messer bedroht. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, erschreckte sie das Kind bei dem Zwischenfall am Freitagnachmittag mit den Worten: "Ich bring dich um". Das Mädchen lief davon, während die Frau wieder in ihre Wohnung zurück ging. Dort trafen auch die alarmierten Polizeibeamten die 49 Jahre alte Frau an. Sie wurde den Angaben zufolge aufgrund ihrer "psychischen Auffälligkeiten" in ein Krankenhaus gebracht.