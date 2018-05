Mann stürmt Wohnung und verletzt Frauen, Kind und Polizist

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Ein 31 Jahre alter Mann hat in Leipzig eine Wohnung gestürmt und sechs Menschen verletzt, darunter zwei Frauen, ein zwei Jahre altes Kind und drei Polizisten. Nach Angaben der Polizeidirektion Leipzig vom Samstag war ein Familienstreit der Grund für die Auseinandersetzung am Freitagabend. Nachdem der Mann in die Wohnung eingedrungen war, schlug er auf die Anwesenden ein. Polizisten mussten nach eigenen Angaben die Wohnungstür eintreten, um den Streit zu beenden. Als sie den Mann festnehmen wollten, ging er auch auf sie mit Fäusten los. Der Polizei gelang es, den mutmaßlichen Täter zu überwältigen. Er soll noch am Samstag einen Haftrichter vorgeführt werden.