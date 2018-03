Drogen in Schließfach der Uni-Bibliothek sichergestellt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Bei einer Routinekontrolle in der Leipziger Universitätsbibliothek haben Mitarbeiter des Wachschutzes in einem Schließfach ein kleines Drogenlager entdeckt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, waren 1,4 Kilogramm pflanzliche Substanzen säuberlich in sechs Päckchen verschweißt und in einem Rucksack verstaut. Beamte durchsuchten am Montag anschließend die Wohnung eines 20-Jährigen, dem das Schließfach zugeordnet werden konnte. Dabei fanden sie einige Gramm weiterer Betäubungsmittel in kristalliner Form sowie einen geringfügigen vierstelligen Geldbetrag. Der Mann wurde festgenommen. Den Angaben nach sind Routinekontrollen der Schließfächer in der Hausordnung der Bibliothek festgelegt.