31-Jähriger nach Attacke in Leipziger Wohnung in Haft

Leipzig (dpa/sn) - Ein 31 Jahre alter Mann aus Leipzig, der bei einer Attacke in einer Wohnung sechs Menschen verletzt haben soll, sitzt im Gefängnis. Der Haftbefehl sei am Samstag erlassen worden, teilte die Polizei in Leipzig am Sonntag mit. Der Mann hatte am Freitag die Wohnung gestürmt und zwei Frauen, ein zwei Jahre altes Kind und drei Polizisten verletzt. Ein Familienstreit war den Angaben zufolge der Grund für die Auseinandersetzung. Nachdem der Mann in die Wohnung eingedrungen war, schlug er auf die Anwesenden ein. Polizisten mussten die Wohnungstür eintreten, um den Streit zu beenden. Als sie den Mann festnehmen wollten, ging er auch auf sie mit Fäusten los.