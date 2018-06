Trickdieb scheitert an resoluten Damen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Landau (dpa/lrs) - Ein Trickdieb ist in Landau an drei resoluten Damen gescheitert. Eine 92-Jährige habe ihm die Tür vor der Nase zugeschlagen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zwei weitere Frauen im Alter von 68 und 77 Jahren ließen den angeblichen Mitarbeiter einer Krankenkasse am Mittwochvormittag zwar in die Wohnung. Als er sich jedoch nicht ausweisen konnte, musste er gehen. Zuvor hatte er vergeblich versucht, die Frauen abzulenken, um wertvolle Gegenstände stehlen zu können. Die Polizei geht wegen der Personenbeschreibung davon aus, dass es sich in allen Fällen um denselben Mann handelte.