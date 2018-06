Prozess um tödlichen Messerangriff in Kandel fortgesetzt

18. Juni 2018 13:50 Kriminalität - Landau in der Pfalz

Landau (dpa/lrs) - Nach einer längeren Unterbrechung ist der Prozess um die tödliche Messerattacke auf die 15-jährige Mia gegen Mittag fortgesetzt worden. Das teilte ein Sprecher des Landgerichts Landau am Montag mit. Zuvor war das Verfahren gegen den tatverdächtigen Ex-Freund des Mädchens kurz nach dem Auftakt unterbrochen worden. Der Anwalt des Angeklagten Abdul D. hatte den Austausch des Dolmetschers beantragt, dem war stattgegeben worden. Der Anwalt kündigte an, sein Mandant wolle sich zur Person und zur Sache äußern. Am Montag waren außerdem noch Sachverständige und Zeugen geladen.