Prozess um tödlichen Messerangriff auf Mia verzögert sich

Landau (dpa/lrs) - Der Beginn des Prozesses um den tödlichen Messerangriff auf die 15 Jahre alte Mia aus dem pfälzischen Kandel hat sich am Montag verzögert. Zunächst fehlte noch ein Prozessbeteiligter, wie ein Sprecher des Landgerichts Landau am Vormittag sagte. Das Verfahren findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, weil nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, ob der Angeklagte über 18 Jahre alt ist. Es handelt sich um Mias Ex-Freund Abdul D., der vermutlich aus Afghanistan stammt. Er soll Mia am 27. Dezember in einem Drogeriemarkt in Kandel erstochen haben.