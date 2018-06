Frau mit Stein verletzt: Mutmaßliche Täterin gefasst

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Landau (dpa/lrs) - Eine Frau soll in Landau mit einem Stein auf eine andere eingeschlagen und diese verletzt haben. Das 47 Jahre alte Opfer wurde nach dem Angriff vom frühen Montagmorgen mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Zeugen riefen die Polizei, die die mutmaßliche Täterin noch am Tatort festnahm. Die 27-Jährige aus dem Iran wurde aufgrund ihres gesundheitlichen Zustands in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Gegen sie wird wegen versuchter Tötung ermittelt. Am Dienstag wird sie dem Haftrichter vorgeführt. Die Hintergründe der Tat waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei sucht nach Zeugen.