Drei Männer nach dreifachem Wohnungseinbruch festgenommen

Landau (dpa/lrs) - Drei Männer sind in Landau festgenommen worden, nachdem sie an einem Abend wohl in drei Wohnungen eingebrochen sind. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, entdeckten die Beamten die drei Tatverdächtigen am Donnerstagabend in der Nähe der Wohnungen in einem Auto. Bei der Kontrolle fanden die Ermittler Diebesgut und nahmen die mutmaßlichen Räuber im Alter von 25, 34 und 54 Jahren fest. Am Freitag wurden die Männer dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr anordnete.