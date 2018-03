Mann nach Streit tot aufgefunden: Vermutlich Verbrechen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Heilbronn (dpa/lsw) - Ein 62 Jahre alter Mann ist in einem Wohnheim in Künzelsau (Hohenlohekreis) tot aufgefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass er im Streit mit einem 48 Jahre alten Kontrahenten zu Tode kam, wie es in einer Mitteilung vom Montag hieß. Beide Männer hätten in dem Wohnheim für "Menschen in einer sozialen Notlage" gelebt, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Der verdächtige Bewohner wurde am Freitag kurz nach der Tat festgenommen. Inzwischen wurde Haftbefehl gegen den Mann erlassen, wie es weiter hieß. Die Obduktion des Toten habe Hinweise auf eine Gewalttat ergeben. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.