Tatverdächtiger schweigt nach tödlichem Messerangriff

Könnern (dpa/sa) - Nach dem tödlichen Messerangriff auf einen 61-Jährigen in Könnern (Salzlandkreis) ermittelt die Polizei weiter die Hintergründe und das Motiv der Tat. Der 19 Jahre alte Verdächtige habe sich gegenüber den Beamten bislang noch nicht zu dem Vorfall geäußert, sagte ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen. Gegen den jungen Mann, einen Nachbarn des Getöteten, wurde bereits am Sonntag Haftbefehl wegen Mordes erlassen. Er kam in Untersuchungshaft.

Die Leiche des 61-Jährigen war in der Nacht zum Samstag in dessen Wohnung gefunden worden. Nach Angaben der Polizei führten mehrere Messerstiche zum Tod des Mannes.