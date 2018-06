61-Jähriger mit Messer erstochen: Tatverdächtiger in Haft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Könnern (dpa/sa) - Ein 61 Jahre alter Mann ist in seiner Wohnung in Könnern (Salzlandkreis) erstochen worden. Die Leiche sei in der Nacht zum Samstag gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher. Mehrere Messerstiche hätten zum Tod des Mannes geführt. Tatverdächtig sei ein 19 Jahre alter Nachbar. Er wurde am Samstagnachmittag in der Wohnung eines Bekannten in Könnern festgenommen. Die Hintergründe der Tat und das Motiv des Verdächtigen seien noch unklar, sagte der Polizeisprecher. Gegen den 19-Jährigen wurde Haftbefehl wegen Mordes erlassen. Er kam in Untersuchungshaft. Zuerst hatte die "Mitteldeutsche Zeitung" (online) über den Fall berichtet.