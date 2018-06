Rückfälliger Sexualstraftäter: Polizei verhaftet 41-Jährigen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln (dpa/lnw) - In Köln soll ein Teilnehmer des sogenannten Kurs-Programms für Sexualstraftäter erneut versucht haben, eine Frau zu missbrauchen. Nach zwei versuchten Vergewaltigungen Ende Mai und Anfang Juni sei der 41-Jährige verhaftet worden, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Sie will sich am Vormittag (11.00 Uhr) zu Details äußern.

In Nordrhein-Westfalen wurde 2010 das Programm "Kurs" ("Konzeption zum Umgang mit rückfallgefährdeten Sexualstraftätern") geschaffen für rückfallgefährdete Sexualstraftäter, die ihre Strafe verbüßt haben. Jeder Sexualverbrecher wird dabei in eine Gefährdungsstufe eingeteilt. Danach unterscheidet sich die Intensität der Beobachtung. Maßnahmen reichen von einer Gefährderansprache bis zur Observation.

Zur Kategorie A gehören Risikoprobanden mit herausragendem Gefahrenpotenzial. Sie können jederzeit wieder eine erhebliche Straftat begehen. Unter die Kategorie B fallen Risikoprobanden mit hohem Gefahrenpotenzial, die bei Wegfall vorbeugender Bedingungen wieder rückfällig werden können. Probanden mit mittlerem Gefahrenpotenzial werden in die Kategorie C eingeteilt.