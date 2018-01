Parfümdieb besprüht Detektiv mit Pfefferspray

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln (dpa/lnw) - Ein 56 Jahre alter Parfümdieb hat in Köln mehrere Menschen mit Pfefferspray verletzt. Er war von einem Ladendetektiv beim Diebstahl in einem Kaufhaus beobachtet worden. Als dieser ihn ansprach, gab der 56-Jährige zwar das Parfüm zurück, weigerte sich aber, für die Aufnahme einer Anzeige ins Büro des Ladendetektivs zu gehen. Stattdessen sprühte er dem Sicherheitsmitarbeiter Pfefferspray direkt ins Gesicht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die beiden gerieten in einen Kampf, bei dem vier Menschen dem Detektiv halfen, den Dieb zu überwältigen. Der 50 Jahre alte Sicherheitsmann musste wegen des Pfefferspray-Angriffs am Freitag ins Krankenhaus, drei der Helfer wurden von Rettungskräften versorgt, weil ihre Augen und Atemwege vom Gas gereizt waren. Der 56-Jährige war der Polizei bereits zuvor bekannt und sitzt nun in Untersuchungshaft.