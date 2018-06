Minister: Keine Hinweise auf Mittäter des Giftmischers

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der in Köln gefasste tunesische Giftmischer hatte nach bisherigen Erkenntnissen des nordrhein-westfälischen Innenministeriums keine Mittäter. "Ich habe im Moment keinen Hinweis darauf", sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag in Düsseldorf. Zur aktuellen Sicherheitslage der Kölner Bevölkerung sagte er: "Ich finde, die Kölner Bevölkerung kann sagen: "Gut, dass die Sicherheitsbehörden so ordentlich zusammenarbeiten und so entschieden handeln!"".

Der Hinweis auf den Mann, der in seiner Wohnung bereits seit mehreren Wochen biologische Waffen hergestellt haben soll, sei vom Bundesverfassungsschutz gekommen, sagte Reul. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft war der 29-jährige Tunesier durch auffällig üppige Bestellungen hochgiftiger Rizin-Samen aufgefallen. "Das Gefahrenpotenzial, was von ihm ausging, war schon relativ hoch", sagte Reul.