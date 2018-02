Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln (dpa/lnw) - Mit einer Axt hat ein Unbekannter in der Nacht zum Dienstag eine Tankstelle in Köln-Stammheim überfallen. Der Täter forderte Geld und floh anschließend zu Fuß, wie die Polizei am frühen Dienstagmorgen mitteilte. Verletzt wurde niemand. Wie viel Bargeld der Täter erbeutete, ist bisher unklar. Einen Tatverdächtigen gebe es bisher nicht, hieß es.