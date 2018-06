Kneipenstreit: 36-Jähriger Wirt geht mit Axt auf Gast los

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Klingenthal (dpa/sn) - In einer Kneipe im vogtländischen Klingenthal ist am Samstag ein 36-jähriger Wirt auf einen Gast mit einer Axt losgegangen. Andere Gäste griffen ein und verhinderten Schlimmeres, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Wirt und zwei Gäste wurden leicht verletzt. Zwischen dem Wirt und zwei Gästen sei es aus bislang ungeklärtem Grund zum Streit gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Im Verlauf der Auseinandersetzung holte der 36-Jährige die Axt aus der Küche und schlug damit zunächst auf den Tresen. Dann ging er auf den Gast los. Alle drei Beteiligten standen unter Alkoholeinfluss. Die Polizei ermittelt gegen den 36-Jährigen nun wegen Bedrohung.