Fahrzeug von Paketdienst mit Fracht an Seenplatte gestohlen

Klein Vielen (dpa/mv) - Schlechte Nachrichten für Paketkunden an der Seenplatte: Unbekannte haben einen Pakettransporter mit Fracht in Klein Vielen (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) gestohlen. Das Fahrzeug war über Nacht auf dem Grundstück des Fahrers abgestellt und morgens verschwunden, wie die Polizei in Neubrandenburg am Mittwoch mitteilte. Der Wert des Fahrzeugs wurde mit rund 25 000 Euro angegeben.