Mann in Kassel niedergestochen: Hintergründe unklar

Kassel (dpa/lhe) - Ein 23-jähriger Mann ist in Kassel durch einen Messerstich in den Bauch lebensgefährlich verletzt worden. Er konnte noch selbst den Notruf wählen, wie die Polizei mitteilte. Sanitäter brachten den 23-Jährigen in eine Klinik, wo er operiert wurde. Die Hintergründe des Geschehens waren zunächst noch völlig unklar.