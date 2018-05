Eine Woche nach Überfall: Jugendliche festgenommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kassel (dpa/lhe) - Eine Woche nach dem Überfall auf eine Tankstelle in Kassel hat die Polizei die beiden mutmaßlichen Täter geschnappt. Es handele sich um zwei 17 Jahre alte Jugendliche, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Einer von ihnen soll bei dem Überfall am frühen Morgen des 15. Mai mit einer Gasdruckwaffe auf den Kassierer geschossen und diesen dabei leicht am Kopf verletzt haben. Am Dienstag wurden die beiden in Kassel und Schauenburg lebenden Männer festgenommen. Sie haben laut Polizei die Tat gestanden.