Einbrecher plündern Tresore und Geldautomaten

Kamenz (dpa/sn) - Einbrecher haben in einem Einkaufszentrum im ostsächsischen Kamenz die Tresore mehrerer Geschäfte und einen Geldautomaten geplündert. Wie die Polizei mitteilte, drangen die unbekannten Täter in der Nacht zum Donnerstag über ein Flachdach in das Gebäude ein. Vermutlich mit einer Flex öffneten sie die Tresore und den Automaten.

Beim Aufbrechen der Geldkassette sei aber mindestens eine Farbpatrone explodiert. Sehr wahrscheinlich klebe nicht nur an den Geldscheinen, sondern auch an Kleidung, Händen und Gesicht der Einbrecher hartnäckig haftende blaue Farbe, erklärte die Polizei. Die Ermittler hoffen auf entsprechende Zeugenhinweise. Die Höhe der Beute betrage vermutlich mindestens 10 000 Euro.