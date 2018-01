Polizei durchsucht Wohnungen nach Drogen: Frau festgenommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Im Kampf gegen den Drogenhandel hat die Polizei in der Westpfalz 20 Wohnungen durchsucht. Dabei stellten die Beamten Rauschgift in zunächst unbekannter Menge sicher. Eine 39 Jahre alte Frau wurde festgenommen, wie die Polizei am Freitag in Kaiserslautern mitteilte. Sie soll im großen Stil mit Drogen gehandelt haben. Bei den Durchsuchungen am Donnerstag im Großraum Kaiserslautern wurde unter anderem Amphetamin, Ecstasy, LSD, Haschisch und Marihuana gefunden.