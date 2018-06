Maskierter Mann raubt Spielhalle aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Ein maskierter Mann hat eine Spielhalle in Kaiserslautern ausgeraubt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte er die Einrichtung am Sonntagabend betreten und eine Mitarbeiterin an der Theke aufgefordert, ihm das gesamte Bargeld auszuhändigen. Nachdem die Frau das Geld, bei dem es sich laut Polizei um einen niedrigen dreistelligen Betrag handelt, dem Räuber übergeben hatte, durchsuchte der Mann selbst noch mehrere Schubladen hinter der Theke. Anschließend floh er. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.