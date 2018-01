Lokführer bei Laserpointerangriff getroffen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dieskau (dpa) - Bei einer Laserpointerattacke auf der S-Bahn-Strecke Halle-Leipzig ist ein Lokführer direkt ins Auge getroffen worden. Am Samstagabend wurde der Mann auf der Höhe des Haltepunktes Dieskau geblendet, wie die Bundespolizei am Sonntag in Magdeburg mitteilte. Mit starken Schmerzen steuerte er die S-Bahn noch bis nach Leipzig und brach dort seinen Dienst ab. Eine Streife der Bundespolizei suchte noch nach dem Täter, hatte aber keinen Erfolg. Die Beamten bitten nun Zeugen um Hinweise.

Eine Attacke mit einem Laserpointer kann den Angaben zufolge schwerwiegende Folgen haben. Wird das Auge getroffen, kann vorübergehend das Sehvermögen eingeschränkt sein, auch dauerhafte Schädigungen sind möglich.