Strafanzeige gegen Schwarzseher in Jenaer Kino gestellt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jena (dpa/th) - In einem Kino in Jena sind zwei Männer aufgefallen, die sich kostenlos einen Film ansehen wollten. Sie hatten Karten für eine Vorstellung gekauft und sich den entsprechenden Film auch angesehen, teilte die Polizei mit. Im Anschluss an die Vorstellung bleiben sie jedoch einfach im Kinosaal sitzen und wollten sich auch den nachfolgenden Film anschauen. Eine Kontrolle des Personals ergab jedoch, dass zwei Personen mehr im Kinosaal saßen als Karten verkauft worden waren. Als daraufhin die Eintrittskarten der Anwesenden überprüft wurden, versuchten die Männer, den Saal zu verlassen, wobei ein 28-Jähriger gestellt werden konnte, während dem anderen Mann die Flucht gelang. Gegen den bisher unbescholtenen 28-Jährigen ist jetzt eine Strafanzeige wegen Leistungserschleichung anhängig. Zudem verhängte der Kinobetreiber ein Hausverbot für ein Jahr. Der zweite Schwarzseher wurde auf einem Überwachungsband festgehalten.