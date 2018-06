Auto und Wohnwagen ausgebrannt: Vermutlich Brandstiftung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weimar (dpa/th) - In Weimar sind ein Auto und ein Wohnwagen ausgebrannt. Man gehe von Brandstiftung aus, teilte die Polizei in Jena mit. Das Feuer war am frühen Freitagmorgen neben einem Garten ausgebrochen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Bereits im März wurden zwei Reifen an dem Auto, das nun brannte, zerstochen. Außerdem wurde damals eine klebrige Flüssigkeit auf dem Fahrzeug verteilt.