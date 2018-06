58-Jähriger läuft nackt durch Regionalbahn

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jena (dpa/th) - Ein 58-Jähriger hat sich in einer Regionalbahn zwischen Saalfeld und Jena ausgezogen und ist nackt durch den Zug gelaufen. Außerdem habe der Deutsche am Donnerstag in den Zug uriniert und andere Reisende belästigt, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Eine Streife der Landespolizei nahm den Mann in Jena in Gewahrsam und ließ ihn in ein Krankenhaus bringen. Der Mann sei schon öfter einschlägig in Erscheinung getreten, hieß es.