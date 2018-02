40-Jähriger in Jena krankenhausreif geprügelt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jena (dpa/th) - Ein 40 Jahre alter Mann ist in Jena von zwei Angreifern krankenhausreif geprügelt worden. Der Mann sei von den beiden unbekannten Tätern mit Fäusten sowie einer abgebrochenen Glasflasche attackiert worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er habe Schnittwunden an der Hand und am Bauch erlitten. Der Mann sei beim Öffnen seiner Haustür in Jena-Lobeda völlig unvermittelt von hinten angegriffen worden. Einer der Täter habe ihn festgehalten. Das Opfer sei in das Universitäts-Klinikum eingeliefert worden. Der Vorfall ereignete sich am Samstagnachmittag. Die Polizei Jena sucht nach möglichen Tatzeugen.