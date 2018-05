18-Jährige wehrt sich erfolgreich gegen Belästigung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jena (dpa/th) - Eine 18 Jahre alte Frau hat sich in Jena erfolgreich gegen sexuelle Belästigungen aus einer Gruppe von etwa zehn Männern gewehrt. Zunächst hätten diese der jungen Frau am Sonntag hinterhergepfiffen und seien ihr gefolgt, teilte die Polizei am Montag mit. Schließlich habe einer der Männer die Frau am Handgelenk gepackt, an ihr gezerrt und sie zum Mitkommen aufgefordert. Die 18-Jährige wehrte sich den Angaben zufolge jedoch, trat dem Mann gegen das Schienbein und konnte davonlaufen. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen des Übergriffs.