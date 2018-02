Brutale Attacke auf 17-Jährigen: Polizei sucht Zeugen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hungen/Gießen (dpa/lhe) - Nach einer brutalen Attacke auf einen 17-Jährigen bei einer Faschingsveranstaltung in Hungen (Landkreis Gießen) sucht die Polizei dringend nach Zeugen. Der Jugendliche sei am Dienstag von zwei Tätern festgehalten worden sein, teilte die Polizei in Gießen am Donnerstag mit. Ein Dritter habe ihn dann mehrfach getreten. Der 17-Jährige erlitt der Polizei zufolge schwere innere Verletzungen und musste operiert werden. Lebensgefahr bestehe nicht. Die Täter sollen um die 18 Jahre alt sein und zum Zeitpunkt der Tat Perücken getragen haben.