Nach Bombenverdacht in Hoyerswerda: mehrere Hinweise

Hoyerswerda (dpa/sn) - Nach dem Bombenverdacht in Hoyerswerda (Landkreis Bautzen) sucht die Polizei weiter unter Hochdruck nach dem mutmaßlichen Täter. "Wir gehen derzeit mehreren Hinweisen nach", sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Am Donnerstag hatte ein Mann in einer Bankfiliale in einem kleinen Einkaufszentrum einen "bombenähnlichen" Gegenstand abgelegt und dann die Bank schnell wieder verlassen. Mehrere Geschäfte wurden evakuiert und ein Sperrkreis rund um das Einkaufscenter eingerichtet.