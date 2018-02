Raubüberfall auf Tankstelle: Täter flieht zu Fuß

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Herxheim (dpa/lrs) - Bei einem Raubüberfall auf eine Tankstelle hat ein Unbekannter in Herxheim bei Landau/Pfalz (Kreis Südliche Weinstraße) etwa 1000 Euro erbeutet und ist anschließend zu Fuß in Richtung Ortsmitte geflohen. Der Täter sei vermummt gewesen und habe die Angestellte mit einer Schusswaffe bedroht, wie die Polizei am späten Sonntagabend mitteilte. Das Geld transportierte er demnach in einer weißen Plastiktüte. Die Mitarbeiterin der Tankstelle wurde nicht verletzt. Um was für eine Schusswaffe es sich genau handelte, teilten die Beamten nicht mit. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.