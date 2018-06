Mann will Streit schlichten: Jugendliche zücken Messer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Herne (dpa/lnw) - Beim Versuch, einen Streit zwischen Jugendlichen zu schlichten, ist ein Mann in Herne von zwei Teenagern mit Messern bedroht worden. Die 15 und 16 Jahre alten Jungen hätten die Waffen plötzlich gezückt, als der 41-Jährige zwischen ihnen vermitteln wollte, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Jugendlichen rannten zunächst weg. Der Jüngere konnte aber gefasst werden. Beide seien polizeibekannt, hieß es. Der Vorfall ereignete sich am Freitagabend.