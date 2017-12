Nackter Mann auf Drogenrausch randaliert in S-Bahn

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Heilbronn (dpa/lsw) - Ein 25 Jahre alter Nackter hat am Samstag im Drogenrausch in einer Heilbronner S-Bahn randaliert. Danach zog sich der Mann an und verließ seelenruhig die Bahn in Richtung Innenstadt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zeugen des Vorfalls verfolgten ihn ein paar Straßen und riefen die Polizei. Der ziemlich betrunkene Randalierer hatte auch Drogen zu sich genommen. Die Polizei fand LSD (Halluzinogene) bei dem Mann. Er wurde in Gewahrsam genommen, gegen ihn läuft einen Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.