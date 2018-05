Klinik-Mitarbeiter soll jungen Patienten missbraucht haben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Heilbronn (dpa/lsw) - Ein Pfleger soll in einem Heilbronner Klinikum einen jungen Patienten sexuell missbraucht haben. Der 33-Jährige soll den Grundschüler unsittlich im Genitalbereich berührt haben, als dieser vergangene Woche nachts allein in einem der Krankenzimmer war, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Er wurde nach Bekanntwerden der Vorwürfe entlassen, gegen ihn wird wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern ermittelt. Den Angaben zufolge soll er den Jungen in Ruhe gelassen haben, nachdem dieser ihn deutlich dazu aufgefordert hatte. Der Grundschüler hatte sich nach dem Vorfall seiner Mutter anvertraut. Hinweise auf weitere mögliche Taten dieser Art liegen den Ermittlern nach eigenen Angaben nicht vor.