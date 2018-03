Polizei findet mehr als 100 Cannabispflanzen in Wohnung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Heidenheim an der Brenz (dpa/lsw) - Ermittler haben in der Wohnung eines 39-Jährigen im Kreis Heidenheim mehr als 100 Cannabispflanzen entdeckt. Darunter seien sowohl Stecklinge als auch etwa eineinhalb Meter hohe Pflanzen gewesen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Demnach wurden auch mehr als 500 Gramm Marihuana und Hunderte Cannabissamen beschlagnahmt. Den Angaben zufolge war die Polizei durch andere Ermittlungen auf den mutmaßliche Drogenhändler aufmerksam geworden. Der 39-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.