Direkt aus dem dpa-Newskanal

Heidenheim/Ellwangen (dpa/lsw) - Der in einem Obdachlosenwohnheim in Heidenheim tot entdeckte Mann ist an den Folgen "massiver Gewalt" gestorben. Das ergab eine Obduktion, wie Staatsanwaltschaft und das Polizei am Dienstag mitteilten. Nähere Angaben zur Art der Gewalt machte der Sprecher der Anklagebehörde nicht, weil es sich dabei um Täterwissen handele. Nur so viel: Es seien weder eine Pistole noch ein Messer im Spiel gewesen.

Der 48-Jährige war in der Nacht zum Sonntag blutend von einem Mitbewohner in seinem Zimmer entdeckt worden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Zwei Bekannte des Mannes im Alter von 28 und 32 Jahren sitzen seit Montag in Untersuchungshaft. Sie sollen in der Tatnacht beim Opfer zu Gast gewesen sein und werden laut Staatsanwaltschaft des Totschlags verdächtigt.