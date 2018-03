Hanauer Gewalttäter: Ermittlungen zu versuchtem Totschlag

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hanau (dpa/lhe) - Nachdem er mehrere Menschen in Hanau mit einem Messer bedroht und einen Brand gelegt hat, wird gegen den mutmaßlichen Täter wegen versuchten Totschlags ermittelt. Der offensichtlich verwirrte Mann hatte am Montagmorgen einen größeren Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Sanitätern ausgelöst. Der 28-Jährige bedrohte in der Wohnung der Eltern seine Familie mit einem Messer und legte Feuer. Beim Eintreffen der Polizei flüchtete er über den Balkon. Auf seiner Flucht lief er zu einem Auto an einer roten Ampel und bedrohte den Fahrer ebenfalls. Auf der Straße gelang es der Polizei, den Mann mit Hilfe eines Diensthundes festzunehmen. Wegen einer Bissverletzung kam er ins Krankenhaus. Mittlerweile wurde Untersuchungshaftbefehl erlassen, wie die Polizei in Offenbach am Mittwoch mitteilte.