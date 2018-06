Lkw-Planen aufgeschlitzt: Mutmaßliche Täter ermittelt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamm (dpa/lnw) - Nach einer Serie von Diebstählen aus abgestellten Lkw-Anhängern auf Autobahnraststätten hat die Polizei die mutmaßlichen Täter ermittelt. Die Verdächtigen sollen seit März 2017 in über 200 Fällen in Hamm die Seitenplanen von Anhängern aufgeschlitzt und in mehreren Fällen unter anderem Waschmittel, Kaffeevollautomaten und Schuhe gestohlen haben. Die Bande steht zudem im Verdacht, im Frühjahr dieses Jahres einen Lkw-Fahrer in Dormagen überfallen und dabei mehrere Paletten mit Fernsehern erbeutet zu haben. Weitere Einzelheiten will die Polizei am Mittwoch mitteilen.