Trotz G20: Kriminalstatistik 2017 erfasst weniger Straftaten

Hamburg (dpa/lno) - Die Kriminalstatistik der Hamburger Polizei verzeichnet für das vergangene Jahr deutlich weniger Straftaten als im Jahr 2016. Es wurden 225 947 Delikte erfasst. Das bedeutet einen Rückgang um 5,6 Prozent im Vergleich zu 2016, als 239 230 Fälle registriert wurden. Wie Polizeipräsident Ralf Martin Meyer am Freitag sagte, sank die Aufklärungsquote geringfügig von 44,8 auf 44,4 Prozent. Meyer sparte nicht mit Lob für seine Kollegen: "Das ist eine Riesenleistung meiner Leute. Das ist ganz großes Kino." Für ihn sei die Statistik "ein kleines Erntedankfest".

Innensenator Andy Grote (SPD) erklärte: "Hamburg ist im Jahr 2017 ein Stück sicherer geworden." Der Erfolg sei trotz der schweren Ausschreitungen beim G20-Gipfel und des Messerattentats von Barmbek erreicht worden. Während der vollendete Mord und die sechs Mordversuche vom 28. Juli 2017 bereits in die Statistik einflossen, gilt das allerdings für die große Mehrzahl der Straftaten beim G20-Gipfel nicht.

Bislang seien rund 3000 Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Doch nur bei etwa 600 Fällen seien die Ermittlungen so weit fortgeschritten, dass sie in die Statistik aufgenommen worden seien. Die übrigen Fälle würden in die Statistik für 2018 einfließen, sagte Polizeisprecher Ulf Wundrack. Eine Tat wie ein Steinwurf auf einen Polizisten werde auf jeden Fall als gefährliche Körperverletzung erfasst. Er könne darüber hinaus auch in der Statistik der politisch motivierten Kriminalität auftauchen.

Die Zahl der vorsätzlichen versuchten und vollendeten Tötungsdelikte wie Mord und Totschlag stieg im vergangenen Jahr um sechs Taten auf 74. Der Leiter des Landeskriminalamts, Frank-Martin Heise, führte das vor allem auf das Attentat von Barmbek zurück. 14 Menschen starben bei Tötungsdelikten in Hamburg. Im Vorjahr waren es elf gewesen. Bei neun Taten handelte es sich um Totschlag.

Die Aufklärungsquote liege bei 96 Prozent, bei vollendetem Mord betrage sie sogar 100 Prozent. Allerdings bezieht sich diese Quote nicht ausschließlich auf die Fälle des Jahres 2017. So ist weiterhin unklar, wer Anfang August die 48 Jahre alte afrikanische Prostituierte aus St. Georg ermordete und ihre Leiche zerstückelte. Die Gewaltkriminalität insgesamt - wozu vor allem Körperverletzungen und Raubdelikte gehören - verringerte sich um 8,9 Prozent.

Die Polizei ermittelte über alle Bereiche der Kriminalität 69 883 Tatverdächtige. Der Anteil der Ausländer fiel von 47,4 auf 45,6 Prozent. Der Rückgang beruhe zum einen auf einer Abnahme bei den Verstößen gegen Aufenthalts- und Asylgesetze. Zum anderen hätten sich die Tatverdächtigen mit Flüchtlingsstatus um 18,8 Prozent auf 5506 verringert. Ihr Anteil an allen Tatverdächtigen sank von 9,1 auf 7,9 Prozent. Von den rund 50 000 Flüchtlingen in Hamburg waren 93,2 Prozent nicht als Tatverdächtige registriert. Für Ausländer insgesamt lag dieser Wert bei 94,3 Prozent, bei Deutschen 98,1 Prozent. Meyer erklärte das mit der unterschiedlichen Altersstruktur der Bevölkerungsgruppen.

Unzufrieden zeigte sich der Polizeipräsident mit der Entwicklung im Bereich "sonstiger Betrug". Die Zahl der Fälle stieg um 29,6 Prozent auf 9390. Zum großen Teil (2256 Fälle) handelt es sich um Trickbetrügereien. Neben dem sogenannte Enkeltrick-Phänomen falle besonders das Auftreten falscher Polizisten ins Gewicht, die ältere Menschen immer wieder um hohe Geldbeträge brächten. In knapp 99 Prozent der Fälle bleibe es allerdings beim Versuch. Meyer kündigte an, dass sich das Landeskriminalamt verstärkt um Delikte dieser Art kümmern werde.

Dass eine Schwerpunktsetzung Erfolg haben kann, zeigt die 2015 gegründete Soko Castle. Die Zahl der Wohnungseinbrüche ging im vergangenen Jahr erheblich zurück, und zwar um 23,2 Prozent auf 5769 Fälle. Bei fast jeder zweiten Tat bleibe es beim Versuch (46,2 Prozent), vor allem weil die Hamburger ihre Fenster und Türen inzwischen sehr viel besser sicherten und mehr aufpassten. Einen Rückgang von 9,4 Prozent verzeichnete die Polizei bei Taschendiebstählen. Von den 16 727 Taten wurden allein 9509 im Bezirk Mitte verübt, vor allem in den Einkaufsstraßen und an Veranstaltungsorten. Nach der Sicherstellung von fast 2000 gestohlenen Fahrädern im April 2017 in Rothenburgsort habe es auch in diesem Bereich einen Rückgang der Kriminalität gegeben, sagte Meyer.