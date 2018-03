Schüsse in Hamburg-Dulsberg: Hintergründe weiter unklar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Einen Tag nach Schüssen im Hamburger Stadtteil Dulsberg auf zwei Männer ist der Täter weiter auf der Flucht. Zur Identität des Flüchtigen konnte die Polizei am Mittwoch noch keine Angaben machen. Auch das Motiv der Tat war nach wie vor unklar. Bei den beiden Verletzten handelte es sich um zwei Männer im Alter von 36 und 44 Jahren, wie Polizeisprecherin Heike Uhde in Hamburg mitteilte.

Am späten Dienstagnachmittag hatte der Schütze in der Nähe der U-Bahnstation Alter Teichweg das Feuer auf die beiden Männer eröffnet. Die Opfer erlitten nach Polizeiangaben Beinschussverletzungen und schwebten nicht in Lebensgefahr. Die Mordkommission nahm die Ermittlungen wegen versuchter Tötung auf.