Schüsse in Hamburg-Dulsberg geben weiter Rätsel auf

Hamburg (dpa/lno) - Nach Schüssen im Hamburger Stadtteil Dulsberg sucht die Polizei weiter nach dem Täter. Ein Unbekannter hatte der Polizei zufolge am späten Dienstagnachmittag in der Nähe der U-Bahnstation Alter Teichweg zwei Menschen mit einer Schusswaffe verletzt. Die Verletzten waren am Mittwochmorgen nach wie vor im Krankenhaus. Über ihren Gesundheitszustand konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Die genauen Umstände und Hintergründe der Tat sowie die Identität des Täters geben weiterhin Rätsel auf, wie ein Polizeisprecher am frühen Mittwochmorgen mitteilte.