Mutter und Tochter auf Diebestour: Beute bis 1000 Euro wert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Ein Kaufhausdetektiv im Hamburger Hauptbahnhof hat die Diebestour einer Mutter mit ihrer Tochter beendet. Er habe beobachtet, wie die 30 Jahre alte Frau am Montag mit dem 13-jährigen Mädchen in einer Parfümerie Kosmetikartikel im Wert von 290 Euro entwendete, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. Er hielt die beiden bis zum Eintreffen der Polizisten fest. Die Beamten entdeckten in einer großen Einkaufstasche weiteres mutmaßliches Diebesgut: Markenkleidung, die teilweise samt Bügel gestohlen worden sei. Die Bundespolizei schätzte den Wert der insgesamt 24 Gegenstände auf annähernd 1000 Euro.