Maskierte werfen Scheiben von türkischem Restaurant ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Zwei Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag an der Hamburger Sternschanze die Fensterscheiben eines türkischen Restaurants eingeworfen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, warfen die maskierten Täter um kurz nach Mitternacht faustgroße Steine und Farbbeutel auf das Restaurants, in dem sich noch Gäste und Angestellte aufhielten. Einer der Täter flüchtete anschließend in Richtung Schulterblatt, der andere in Richtung Schanzenstraße. Verletzt wurde dabei niemand. Eine Sofortfahndung der Polizei blieb erfolglos.

Deutschlandweit häufen sich in den vergangenen Tagen Übergriffe auf türkische Vereine und Einrichtungen. In mehreren Bundesländern ereigneten sich Brandanschläge auf Moscheen und türkische Läden. Bislang sind fünf Angriffe dieser Art in Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Berlin und Nordrhein-Westfalen bekannt. Ersten Erkenntnissen zufolge liegt das Motiv für die Angriffe in der türkischen Militäroffensive auf die kurdische Stadt Afrin. Sie hat zu einer weiteren Eskalation des türkisch-kurdischen Konfliktes geführt.